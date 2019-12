Wiener Polizei erwischt Profi-Diebinnen-Trio in flagranti

Der Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität gelang es, drei gewerbsmäßigen Diebinnen das Handwerk zu legen. Die Frauen hatten ältere Leute ausspioniert und diese dann bestohlen.

Drei Frauen im Alter von 34, 44 und 48 Jahren sollen ältere Menschen in mehreren Fällen in den Bezirken Rudolfsheim-Fünfhaus sowie Hernals nach Bankbesuchen bestohlen haben. Die Rumäninnen gingen der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) am Montag ins Netz, nachdem sie auf frischer Tat beobachtet worden waren.

Festnahme dreier Frauen gelang

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich waren die Diebinnen im Umfeld der Alliogasse und der Schweglerstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus sowie am Dr.-Josef-Resch-Platz in Hernals aktiv. Sie dürften die betagten Opfer bei der Bargeldabhebung in Bankfilialen beobachtet haben. Danach lenkten sie diese ab und stahlen ihnen Geld sowie Bankomatkarten. Sie dürften auch versucht haben, mit den Karten Geld abzuheben.