Wiener Polizei ertappte Einbrecher in Wieden und Floridsdorf

Die Wiener Polizei ertappte am Dienstag gleich vier mutmaßliche Einbrecher in Wieden und Floridsdorf. Während sich ein Mann Zutritt zu Wohnungen in Wienden verschaffte, werkten drei Männer an einem Auto in Wien 21.

In Wien-Wieden ist es Dienstagnachmittag zu einem Einbruch in zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses in der Favoritenstraße gekommen. Angestellte der Hausverwaltung bemerkten die aufgebrochenen Wohnungstüren und verständigten den Notruf. Beamte fanden durchwühlte, jedoch augenscheinlich unbewohnte Wohnungen vor. Im Stiegenhaus konnten sie einen auffällig nervösen Mann halten. Die Beamten fanden bei ihm ein Metallrohr, das offenbar zum Aufhebeln von Türen und Fenstern benutzt wurde und diverse Damenkleidungsstücke. Der 33- jährige Pole wurde festgenommen.

Mit dieser Eisenstange verschaffte sich der Mann wohl Zutritt zu den Wohnungen. ©LPD Wien

PKW-Einbrecher konnte in Wien-Floridsdorf flüchten

In Wien-Floridsdorf konnten am Abend Beamte der Diensthundeeinheit zwei Rumänen (29 u. 45 Jahre alt) nach kurzer Verfolgung festnehmen, nachdem sie sie bei einem Einbruch in einen PKW auf frischer Tat ertappt hatten. Einem dritten Tatverdächtigen gelang die Flucht, nach ihm wird noch gefahndet.