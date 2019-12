Wiener Pkw-Lenker geriet auf Gegenfahrbahn: Sechs Verletzte bei Pkw-Kollision

Freitagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Eben im Pongau. Dabei wurden sechs Personen verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit sechs Verletzten ist es Freitagnachmittag in Eben im Pongau auf der Filzmooser Landesstraße gekommen. Ein 78-jähriger Pkw-Lenker aus Wien geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in das Fahrzeug eines 57-jährigen Mannes aus dem Flachgau.