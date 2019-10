Wiener PKW: Kleinkind ungesichert in desolatem Auto und ohne Führerschein transportiert

Der Lenker des PKWs mit Wiener Kennzeichen besaß keine gültige Lenkberechtigung, das Kleinkind befand sich ungesichert auf der Rückbank und die technische Überprüfung des Autos ergab 21 teils erhebliche Mängel. Beispielsweise wurden die beiden hinteren Stoßdämpfer lediglich durch mit Kabelbindern befestigte Holzklötze auseinandergehalten.

Die Polizisten hielten den 42-jährigen rumänischen Staatsbürger in dem Auto mit Wiener Kennzeichen am 26. Oktober im Ortsgebiet von Deutsch-Wagram zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellten sie fest, dass der Lenker über keine aufrechte Lenkberechtigung in Österreich verfügt und sich ein Kleinkind ungesichert auf der Rückbank aufhielt.