Wiener Philharmoniker: Zusatzkonzerte 2020 sind fix

Die Wiener Philharmoniker lassen sich von der Coronakrise nicht beirren. Das Spitzenorchester hat für 2020 noch einige Konzerte fixiert - darunter gleich mehrere mit dem 93-jährigen Herbert Blomstedt am Pult.

So überlassen die Philharmoniker nun doch nicht der Sächsischen Staatskapelle am 26. September den Saisonauftakt in ihrer ureigenen Heimstatt, dem Goldenen Saal des Musikvereins: Am 24. (sowie am 25. und 27.) wird man unter Blomstedt Mendelssohn-Bartholdys "Die Hebriden"-Ouvertüre sowie seine "Schottische"-Symphonie spielen. Und am 3., 4. und 5. Oktober intoniert man gemeinsam mit dem Schweden im Rahmen der Abonnementkonzerte Beethovens 3. Symphonie und die 3. "Fidelio"-Ouvertüre.