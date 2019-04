Wiener Philharmoniker spielen für Notre Dame

“Mit dem Bruckner-Kathedralenkonzert möchten wir die Menschen sensibilisieren, die Wiederaufbauarbeiten der durch das tragische Feuer zerstörten Notre-Dame zu unterstützen”, so Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer am Mittwoch in einer Aussendung. Dirigiert wird die 2. Symphonie von Bruckner von Christian Thielemann.

(APA/Red)