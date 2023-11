Wiener Philharmoniker ehren Puccini mit Konzert in Lucca

Anlässlich der beginnenden Feierlichkeiten zum 100. Todestag von Giacomo Puccini werden die Wiener Philharmoniker am 29. November in Lucca, Heimatort des Opernkomponisten, auftreten.

Die Wiener Philharmoniker geben unter der Leitung des Dirigenten Adam Fischer ein Konzert im Teatro del Giglio, dem größten Theater der toskanischen Stadt. Aufgeführt wird Puccinis Messa a 4 voci con orchestra ("Messa di Gloria") und "Libera me" aus dem Requiem von Verdi.

Solisten sind die Sopranistin Alessia Panza, Tenor Vittorio Grigolo und Bariton Massimo Cavalletti. Mit ihnen steht der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien unter der Leitung von Johannes Prinz auf der Bühne.

Das Konzert findet in Partnerschaft mit dem Wiener Konzerthaus statt, wo es schon am Dienstag (28. November) aufgeführt wird. Es ist Teil des Programms aus mehreren Konzerte und Events, die im Laufe des Jahres 2024 zu Ehren des Komponisten geplant sind. Der 100. Todestag Puccinis wird am 29. November 2024 begangen.