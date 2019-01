Wiener Pharmaunternehmen Sanochemia: 13 Millionen Euro Betriebsverlsut für 2018 erwartet

Das Wiener Pharmaunternehmen Sanochemia musste eine Gewinnwarnung ausgeben, denn 2018 sank das operative Ergebnis von 1,2 Millionen Euro weit unter die Nulllinie.

Der teilweise Produktionsstillstand im April 2018 hat das an den Börsen in Wien und Frankfurt notierte Wiener Pharmaunternehmen Sanochemia Pharmazeutika AG schwerer getroffen als zunächst erwartet – nun muss Sanochemia eine Gewinnwarnung ausgeben: Das operative Ergebnis (EBIT) sank 2018 von 1,2 Mio. Euro weit unter die Nulllinie auf -13 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.