Wiener Pflichtschulen bekommen WLAN im Klassenzimmer

Alle Wiener Pflichtschulen werden in den nächsten drei Jahren mit WLAN ausgestattet. ©APA (Sujet)

"Alle Wiener Pflichtschulen werden in ihren Klassen künftig WLAN haben", kündigte SPÖ -Abgeordnete Marina Hanke am Mittwoch im Wiener Gemeinderat an.

Gestartet wird mit dem WLAN-Ausbau bei Schulneubauten, im Zuge von Schulerweiterungen und bei Berufs- und Neuen Mittelschulen. "Alle Klassenräume sind in den kommenden Jahren somit ans Internet angebunden. Das eröffnet auch neue Methoden der Pädagogik. Wir wollen den Kindern ein zeitgemäßes Lernen ermöglichen. Dazu gehört natürlich auch der Wissensschatz, den man mittels Internet abrufen kann", zeigt sich Hanke überzeugt, denn "Digitalisierung beginnt bei den Jüngsten". Innerhalb der nächsten drei Jahre soll der Ausbau abgeschlossen sein.