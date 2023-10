Wiener Pärchen überfallen: Teenie-Täter ausgeforscht

Am 17. September 2023 wurde ein Wiener Pärchen in Mistelbach überfallen. Nun konnte die Tat einem 16-Jährigen und einem 17-Jährigen zugeordnet werden. Auch acht Einbruchsdiebstähle in Hofläden konnten den Jugendlichen zugeordnet werden.

Nach einem Überfall im Stadtpark Mistelbach sind zwei Jugendliche festgenommen worden. Die Verdächtigen sollen am 18. September ein Paar mit vorgehaltenem Messer und Elektroschocker mit dem Umbringen bedroht haben. Erbeutet wurden eine Geldbörse, ein Rucksack und zwei Smartphones.

Nach Ausforschung der Jugendlichen, die beide aus dem Bezirk Mistelbach stammen, wurde bei dem 17-Jährigen eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Neben einem Teil des Diebesguts konnten auch zahlreiche verbotene Waffen und Waffenattrappen sichergestellt werden. Die Beschuldigten zeigten sich geständig, die Straftaten begangen zu haben. Sie wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.