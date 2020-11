Wiener Ordensspitäler: Finanzierungsvereinbarung noch offen

Ende Dezember läuft die Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt Wien und den Ordensspitälern aus. "Die Verhandlungen für eine weitere Finanzierungsvereinbarung für die Zeit ab Jänner 2021 sind noch immer zu keinem für die Wiener Ordensspitäler zufriedenstellenden Ergebnis gekommen", hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

"Wissen nicht, wie es ab Jänner weitergehen soll"

Finanzierungsvereinbarung läuft Ende Dezember aus

Die aktuell gültige Vier-Jahres-Finanzierungsvereinbarung läuft Ende Dezember aus. Die Ordensspitäler fordern nun in den Verhandlungen wieder eine mittelfristige, zumindest die Jahre 2021 und 2022 umfassende Finanzierungsvereinbarung. "Diese ist mehr denn je unerlässlich für eine seriöse Planung im Sinne der Gesundheitsversorgung der Wiener Bevölkerung, aber auch als Signal an unsere über 5.100 Mitarbeitenden", so Greher.

Wiener Ordensspitäler behandeln 25 Prozent der stationären Patienten

Die Wiener Ordensspitäler behandeln rund 25 Prozent der stationären Patienten in der Bundeshauptstadt. Es gibt sieben Häuser: das Barmherzige Brüder Krankenhaus in der Leopoldstadt, das Franziskus Spital Landstraße und Franziskus Spital Margareten, das Herz-Jesu Krankenhaus in der Landstraße, das Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien in Mariahilf, das Orthopädisches Spital Speising in Hietzing, das St. Josef Krankenhaus in Hietzing und das Göttlicher Heiland Krankenhaus in Hernals.