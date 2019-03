Wiener ÖVP übt Kritik an VBW

Doe Wiener ÖVP sieht sich in ihrer Kritik, was die Situation bei den Vereinigten Bühnen Wien anbelangt. urch das Ergebnis der von ihr initiierten Prüfung durch den Stadtrechnungshof, bestätigt.

Die Gesellschaft sei ein “Fass ohne Boden”, hieß es in einer Aussendung. Auch die NEOS schlossen sich der Kritik an. Die VBW-Eigentümerin Wien Holding verteidigt die Höhe der Subventionen.

Kultursprecher Weber verärgert über Situation

Kritik gab es auch vonseiten der NEOS – vor allem was die Subventionsvergabe durch die städtische Kulturabteilung anbelangt. Der Bericht zeige, “dass die eine Hand nicht weiß, was die andere macht”, ärgerte sich Kultursprecher Thomas Weber in einer Aussendung. In seinen Augen ist es fahrlässig, dass die Kulturabteilung ihre Informationen zu Subventionsvergabe einzig durch Anträge und Abrechnungen erlangt.