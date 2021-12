Wiener ÖVP-Stadträtin Arnoldner tritt zurück

Auch die nicht amtsführende ÖVP-Stadträtin und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner tritt zurück. Sie legt beide Ämter zurück, wie sie am Montag mitteilte.

Bernadette Arnoldner legt Ämter zurück

Rückzug nach Abschied von Geront Blümel

Für eine Übergangszeit bleibe sie dem Team der Volkspartei erhalten und unterstütze eine geregelte Übergabe, hieß es. "Vor knapp vier Jahren hat mich Gernot Blümel zum Schritt aus der Privatwirtschaft in die Politik bewegt. Die Zusammenarbeit mit ihm war eine wunderbare Erfahrung für mich, in der ich politisch und menschlich viel von ihm gelernt habe. Das Highlight war wohl die Gemeinderatswahl 2020, mit einem nach über 30 Jahren historischen Erfolg auf Platz 2 und 20,4 Prozent und einer Verdoppelung der Stimmen. Sein Rückzug bedeutet für mich einen Verlust eines ausgezeichneten Chefs", sagte Arnoldner.

Mahrer zollte der scheidenden türkisen Politikerin Dank und Anerkennung: "Ich habe großes Verständnis und akzeptiere die persönliche Entscheidung von Bernadette Arnoldner wieder zurück in die Privatwirtschaft zu gehen. Sie konnte in den letzten vier Jahren ihre Expertise als Managerin, vor allem für die letzten drei Wahlkämpfe, in Wien einbringen."