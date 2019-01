Wiener Öffis umrunden die Erde täglich fünf Mal

In der Bundeshauptstadt werden so einige Kilometer zurück gelegt. Die Wiener Öffis sind täglich rund 210.300 Kilometer unterwegs. Dies entspricht etwa fünf Erdumrundungen pro Tag.

2,6 Millionen Fahrgäste nutzen täglich die Wiener U-Bahn, Bim und Bus. Die Öffis legen dadurch täglich rund 210.300 Kilometer zurück, was mehr als fünf Erdumrundungen am Tag entspricht.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sie um rund 400.000 Kilometer mehr zurückgelegt. Das entspricht in etwa der Entfernung von der Erde bis zum Mond.

„Mit den Öffis unterwegs zu sein gehört für die meisten Wienerinnen und Wiener zum Alltag. Damit trägt jede und jeder Einzelne aktiv so ganz nebenbei zum Klimaschutz bei. Denn wer auf U-Bahn, Bim und Bus setzt, spart bis zu 80 Prozent CO2-Emissionen ein”, so Öffi- und Umwelt-Stadträtin Ulli Sima.

Die Autobusse sind in Wien auf Platz eins. Sie fahren rund 39,4 Millionen Kilometer. Gefolgt von den Straßenbahnen mit 22,8 Millionen Kilometern und den U-Bahnen mit 15,6 Millionen Kilometern.

Die Öffis werden in Wien immer wieder ausgebaut, um den Transport für die Fahrgäste zu verbessern. „Die Öffis sind das Rückgrat für das Funktionieren des Verkehrs in der Stadt. Die Stadt wächst und deshalb muss auch das Angebot laufend ausgebaut werden“, so Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer zusammen.