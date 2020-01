Wiener Notarzt-Heli hob 2019 zu rund 1.700 Einsätzen ab

Der in Wien stationierte Notarzthubschrauber "Christophorus 9" kam im Vorjahr mit insgesamt 1.724 Einsätzen österreichweit am öftesten zum Einsatz.

Die Flugrettung des ÖAMTC ist im Jahr 2019 zu 18.921 Einsätzen abgehoben und damit so oft wie nie zuvor innerhalb eines Jahres. Der bisherige Rekord aus 2018 wurde um rund 500 Flüge überboten, teilte der Autofahrerclub am Freitag in einer Aussendung mit.

ÖAMTC-Flugrettung im Jahr 2019 so oft wie nie zuvor im Einsatz

Durchschnittlich 52-mal pro Tag wurden die Notarzthubschrauber benötigt. Die Anzahl der nächtlichen Einsätze stieg auf 870 an. "Diese Zahlen zeigen deutlich, dass die ÖAMTC-Flugrettung einen festen Platz in der medizinischen Notfallversorgung Österreichs hat", meinte Geschäftsführer Reinhard Kraxner.

Wiener Notarzthubschrauber am öftesten im Einsatz

Der in Wien stationierte "Christophorus 9" - so die Bezeichnung der ÖAMTC-Hubschrauber - kam mit 1.724 Einsätzen am öftesten zum Einsatz. Der Christophorus Europa 3 in Suben flog 1.613-mal.