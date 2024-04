Wiener Neustadt: Zahlreiche Einsätze für Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt mussten seit Montag bereits vierundzwanzig Mal ausrücken. Für die freiwilligen Helfer sind die zahlreichen Einsätze ein Belastungsprobe.

Vom 15.04. um Mitternacht bis zum 16.04. um 18.00 Uhr waren die Mitglieder der Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt bei 16 technischen Einsätzen und drei Feuerwehreinsätzen aktiv. Zusätzlich gab es eine Brandsicherheitswache und vier falsche Alarme in diesem Zeitfenster, was die Belastung für die freiwilligen Helfer erhöhte.

Zahlreiche Einsätze reizen Kapizitäten der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt aus

Insgesamt leisteten sie in dieser Zeit beeindruckende 137 (!) Stunden ehrenamtlicher Arbeit.Die Bandbreite der Einsätze umfasste Alarme wegen Bränden, Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen und das Öffnen von Türen, die Rettung von Kleintieren sowie einen Maschinenbrand in einem Betrieb in Wiener Neustadt. Zudem war dreimal die Unterstützung benachbarter Feuerwehren außerhalb der Stadtgrenzen mit Spezialausrüstung aus Wiener Neustadt erforderlich.