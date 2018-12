Wiener Neustadt: Überfall auf 26-Jährigen geklärt

Ende Oktober wurde ein 26-Jähriger in Wiener Neustadt überfallen. Nun konnten die beiden Täter ausgeforscht werden.

Ein 26-Jähriger ist Ende Oktober in Wiener Neustadt von zwei Männern überfallen worden. Der Einheimische wurde geschlagen und erlitt leichte Verletzungen, außerdem wurde ihm die Geldbörse mitsamt diverser Dokumente gestohlen. Die Täter, zwei Rumänen im Alter von 20 und 25 Jahren, wurden nun ausgeforscht, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung.