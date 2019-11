Wiener Neustadt: Slowake mit Roller attackiert und verletzt

Der Verletzte wurde nach der Attacke mit dem Roller in Wiener Neustadt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 53-jähriger Slowake ist auf der Straße in Wiener Neustadt mit einem Roller attackiert und verletzt worden. Eine 19-Jährige wurde festgenommen und zeigte sich geständig. Die erhielt eine Anzeige wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Ihr 32-jähriger Begleiter gab die Beteiligung an der Tat zu.

Das Opfer, das im Bezirk Wiener Neustadt-Land wohnhaft ist, wurde im Landesklinikum behandelt. Der Vorfall hatte sich am vergangenen Donnerstag gegen 22.00 Uhr ereignet. Die Tatverdächtigen stammen aus Wiener Neustadt.