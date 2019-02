Wiener Neustadt: Sechs Verletzte nach Kellerbrand

Freitagabend wurden bei einem Kellerbrand in Wiener Neustadt sechs Personen verletzt. Darunter waren vier Kinder.

Durch einen Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in Wiener Neustadt sind am frühen Freitagabend sechs Bewohner – darunter vier Kinder – verletzt worden. Sie wurden mit einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt, berichtete die Feuerwehr Wiener Neustadt am Samstag. Insgesamt acht Personen wurden ins Freie gebracht.