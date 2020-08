Wiener Neustadt: Nächtlicher Brand in Entsorgungsbetrieb

In einem Entsorgungsbetrieb in Wiener Neustadt kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand. 38 Mann standen im Einsatz, der Einsatz dauerte bis in die Früh.

Ein nächtlicher Brand in einem Wiener Neustädter Kunststoffentsorgungsbetrieb hat am Mittwoch die Feuerwehr gefordert. 38 Mann standen laut einer Aussendung im Einsatz. Die zweithöchste Alarmstufe B3 wurde ausgelöst. Ausgangspunkt des Feuers war eine Schredderanlage.

Die Löschtrupps mussten bei dichtem Rauch mit schwerem Atemschutz vorgehen, um zu der Maschine vordringen zu können, berichtete die FF Wiener Neustadt. Letztlich wurde der Brandherd unter dem Förderband entdeckt. Der Feuerwehreinsatz dauerte bis in die Früh.