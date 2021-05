Wiener Neustadt-Land: Drei Verletzte nach schwerem Unfall

Ein schwerer Autounfall ereignete sich am Montagabend in Felixdorf im Bezirk Wiener Neustadt-Land. Zwei Autos und ein Kleintransporter waren am Unfall beteiligt, drei Menschen wurden verletzt.

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall Montagabend in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) verletzt worden. Ein Pkw-Lenker hatte nach Feuerwehrangaben auf der Hauptstraße einen Klein-Lkw mit Anhänger überholen wollen. Dabei touchierte er seitlich das Fahrzeug und prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto, in dem sich zwei Personen befanden. Während die Insassen des Klein-Lkws mit dem Schrecken davonkamen, wurden die anderen drei Beteiligten ins Spital gebracht.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Hauptstraße Am 10.05.2021 wurde die Feuerwehr Felixdorf um 17:30 zu einem... Gepostet von Freiwillige Feuerwehr Felixdorf am Montag, 10. Mai 2021

Weiters mussten viele Schaulustige, die sofort ihre Handys für Fotos und Videos zückten, vom unmittelbaren Einsatzort zurückgewiesen werden, berichtete die FF Felixdorf in einer Aussendung. Die beiden Autos wurden von der Feuerwehr abtransportiert, der Kleintransporter konnte die Fahrt fortsetzen.