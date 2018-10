Wiener Neustadt: Keine Angst am Nachhauseweg dank "Heimweg-Telefon"

Ein "Heimweg-Telefon" soll Menschen in Wiener Neustadt künftig das unsichere Gefühl am nächtlichen Weg nach Hause nehmen. Die Idee wurde von Graz übernommen.

In Kooperation mit der Ordnungswache der Stadt Graz bietet Wiener Neustadt ab dem 31. Oktober ein “Heimweg-Telefon” an. Die Aktion richtet sich an Menschen, die sich beim nächtlichen Gang nach Hause unsicher fühlen, teilte der Magistrat am Montag in einer Aussendung mit. Speziell ausgebildete Ordnungswächter sollen am anderen Ende der Telefonleitung das Gefühl der Angst nehmen.