Wiener Neustadt: Hund aus Kehrbach gerettet

Mehrere Notrufe erreichten die Bezirksalarmzentrale am Sonntag gegen 15:37 Uhr. Eine Person und ein Hund seien in den Kehrbach gestürzt.

Vorsicht bei Wasserrettungen

Branddirektor Christian Pfeiffer erklärt im Gespräch, worauf bei einem Sturz im Wasser bei kühlen Temperaturen zu achten ist. "Bei einem Sturz ins Wasser ist es besonders zu dieser Jahreszeit, wichtig, dass man schnell wieder aus dem Wasser kommt", erklärt Pfeiffer. "Ist dies aus eigener Kraft nicht möglich, so muss man eine sichere Position finden, bei der man sich mit so wenig Kraftaufwand als möglich halten kann." Als ins Wasser gestürzte Person ist es wichtig, sich an der Oberfläche zu halten. Leichte Strömungen und das kalte Wasser rauben einem rasch die Kräfte, deshalb ist es wichtig sich mit der Strömung und leichten Schwimmbewegungen an ein Ufer treiben zu lassen. "Gegen die Strömung in vielleicht sogar winterlicher Kleidung anzukämpfen ist nur kräfteraubend", so Pfeiffer.