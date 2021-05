Wiener Neustadt: Feuerwehr half Imker bei Bienenumzug

Zur Unterstützung eines Imkers rückte die Feuerwehr Wiener Neustadt am Freitag aus. Im Akademiebad siedelte sich in einem Baum neben dem Kinderspielplatz ein Bienenvolk an.

Der anwesende Imker bat die Feuerwehr um Hilfe, um das Bienenvolk in der exponierten Lage im Baum zu erreichen und umzusiedeln. Die Feuerwehr Wiener Neustadt rückte mit der Drehleiter aus. In einem Imkeranzug geschützt, begleitete einer der Feuerwehrleute den Facharbeiter im Korb der Drehleiter in den Baumwipfel. Dort wurde der fußballgroße Bienenstock geborgen und in eine Holzkiste verfrachtet. Anschließend übernahm der Imker die weitere Versorgung und den Transport des Bienenstocks.