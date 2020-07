Wiener Neustadt: Drei Wohnhäuser nach Gausaustritt evakuiert

In der Nacht auf Freitag kam es in den Kellerräumen eines Wohnhauses in Wiener neustadt zu einem Gasaustritt. 22 Personen aus drei Gebäuden mussten evakuiert werden.

Wegen des Gas-Lecks hatte "höchste Explosionsgefahr" geherrscht, bestätigte die Polizei einen Online-Bericht des "Kurier".

Feuerwehr und EVN behoben die undichte Stelle, so dass bis kurz nach Mitternacht alle Bewohner wieder in ihre Domizile zurückkehren konnten. Verletzte wurden nicht vermeldet. Grund für das Gebrechen war nach Angaben der Exekutive vermutlich eine von einer Firma am Donnerstag falsch montierte Gasleitung. Weitere Erhebungen werden durchgeführt.