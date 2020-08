Wiener Neustadt: Auto gegen Baum geprallt

In der Nacht auf Dienstag ist in Felixdorf im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt ein Auto gegen einen Baum geprallt. Der PKW wurde stark beschädigt - u.a. brach die Bodenplatte in zwei Teile.

Das Kfz war nach einer Kreuzung ins Schleudern geraten. Infolge des Anpralls an den Baum wurde der Wagen in eine Grünfläche katapultiert.

Relativ glimpflich kam nach Angaben der örtlichen Feuerwehr der Lenker davon, der Mann wurde mit leichten Verletzungen in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Zur Bergung des Pkw wurde ein Kranfahrzeug angefordert.