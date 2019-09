Wiener Neustadt: Arbeiter in Künette bis zum Bauch verschüttet

Am Montag ist ein Arbeiter in einer Künette bis zum Bauch verschüttet worden. Während der Rettungsaktion wurde der Mann immer wieder bewusstlos.

In Wiener Neustadt ist am Montagvormittag ein Arbeiter in einer Künette bis zum Bauch verschüttet worden. Er wurde nach Angaben der Feuerwehr immer wieder bewusstlos und schließlich Schritt für Schritt aus seiner Lage befreit. Letztlich erfolgte die Einlieferung des Opfers ins lokale Landesklinikum.