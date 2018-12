Wiener Neujahrskonzert 2019: Philharmoniker freuen sich auf Dirigent Thielemann

"Ich freue mich von Herzen auf dieses Neujahrskonzert - es wird ein besonderes werden", versprach aDaniel Froschauer als Vorstand der Wiener Philharmoniker bei der Präsentation des nahenden Klassikevents.

Christian Thielemann dirigiert das Wiener Neujahrskonzert

Der lange Ersehnte gewann der Wartezeit allerdings auch Positives ab: “Es ist sehr schön, dass es auch ein paar Jahre gedauert hat.” Nun seien er und die Philharmoniker noch vertrauter miteinander. Und dennoch entdecke er bei den laufenden Proben Neues: “Ich lerne eine Menge. Dieses Orchester bietet die ihm ureigene Musik in einer Weise an, dass ich noch auf Ideen komme.” Schließlich gehe es um Nuancen in den Proben, wenn man etwa Märsche spiele. “Märsche sind ja immer so eine Sache, die können ausarten – aber nicht bei diesem Orchester”, streute Thielemann seinen Begleitern am 1. Jänner Rosen.