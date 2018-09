Wiener Neudorf: Pkw stand in Flammen

In der Nacht auf Dienstag wurde die Feuerwehr Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) verständigt, da ein Pkw in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich dieser auf andere Fahrzeuge ausbreitet.

In der Nacht auf Dienstag ist in der Anningerstraße in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ein geparkter Pkw im vorderen Bereich in Brand gestanden. Die FF Wiener Neudorf wurde um 3.15 Uhr alarmiert und bekämpfte die Flammen unter Atemschutz. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Fahrzeuge wurde verhindert. Der Einsatz, an dem 20 Feuerwehrmänner beteiligt waren, dauerte über eine Stunde. Im Einsatz standen fünf Fahrzeuge, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf in einer Aussendung. Die Brandursache war Gegenstand von Ermittlungen.