Wiener NEOS wollen Ende der ORF-Landesabgabe

Die Wiener NEOS sind mit einer Klubklausur in den politischen Herbst gestartet. Dabei war ein Schwerpunkt die Budgetverhandlungen mit der SPÖ. Aber auch die ORF-Gebühren waren ein Thema.

Wiener NEOS wollen Abschaffung der ORF-Landesabgabe

NEOS über Zusammenarbeit mit der SPÖ zufrieden

Gelegentliche Unstimmigkeiten sind laut der Partei, die seit 2020 als kleiner Regierungspartner in Wien fungiert, aber kein Indiz dafür, dass die Zusammenarbeit mit den Roten schlecht funktioniert. "Bei uns geht wirklich was voran", zeigte sich NEOS-Klubchefin Bettina Emmerling zufrieden. Dies bedeute einen Unterschied zum Bund, wo wichtige Projekte der Polarisierung geopfert würden, die man für den Wahlkampf brauche.

Wahl-Versprechen der NEOS die umgesetzt wurden

Die NEOS verwiesen auf pinke Versprechungen vor der Wahl, die bereits umgesetzt worden seien - also etwa mehr Geld für Schulen und Kindergärten, Transparenzinitiativen, die Senkung der Wahlkampfkostenobergrenze, die Entlastung von Betrieben oder Grätzel-Offensiven. Demnächst würde etwa das kostenfreie Mittagessen in Ganztagsschulen beschlossen, verwies sie auf eine aktuelle Maßnahme.

Projekte wie Wiener "Bildungschancen"

Bildungs-Ressortchef Wiederkehr erwähnte auch Projekte wie die Wiener "Bildungschancen". Externe Angebote könnten in deren Rahmen an die Schulen geholt werden. Zugleich forderte er mehr Mittel für die Wiener Schulen. Hier ist aber vor allem auch der Bund Ansprechpartner. Wien sei bei der Ressourcenverteilung nämlich massiv benachteiligt, befand er. Eine Schule am Wörthersee in Kärnten bekomme pro Schülerin oder Schüler mehr Geld als eine Schule in Ottakring.