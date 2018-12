Wiener NEOS legten Themenschwerpunkte für 2019 fest

Die Wiener NEOS legten bei der zweitägigen Klausur die Schwerpunkte für das kommendes Jahr fest.

Partei will weiter Kontrollkraft bleiben

Wiederkehr, der seit dieser Woche Vorsitzender des Stadtrechnungshof-Ausschusses ist, will in dieser Funktion außerdem eine Reform des Prüforgans anstoßen. So soll es etwa eine Prüfkompetenz für die Parteiakademien geben sowie eine regelmäßigere Berichterstattung an den Gemeinderat.