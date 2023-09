Wiener Musical-Produzent zeigt Ralph Siegel an

Der aus Wien stammende Produzent des pleite gegangenen Musicals "'N bisschen Frieden - Rock'n'Roll Summer" in Duisburg, Wolfgang DeMarco, zeigt den Komponisten Ralph Siegel an.

Er habe kürzlich Strafanzeige wegen Verleumdung und Beleidigung gestellt, so DeMarco am Freitag. Er wolle sich damit gegen "medial wiederholt von Siegel platzierten falschen Behauptungen" wehren.

Wiener Wolfgang DeMarco zieht gegen Ralph Siegel vor Gericht

Demnach habe Siegel ihn in Medienberichten als Hauptschuldigen für das finanzielle Fiasko benannt. "Ich habe das Recht auf eine wahrheitsgemäße Darstellung der Geschehnisse in der Öffentlichkeit, und wenn der einzige Weg zur Wahrheit in einen Gerichtssaal führt, dann werde ich diesem folgen", ließ DeMarco wissen.