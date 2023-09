Wiener Mozart Orchester eröffnet Pop-up-Store beim Stephansdom

Das Wiener Mozart Orchester eröffnete seinen ersten Pop-up-Store am Stock-im-Eisen Platz. Mit der exklusiven Adresse in der Wiener Innenstadt soll zwei Monate lang eine weitere Möglichkeit geboten werden, um Tickets für die zeitgemäße Interpretation der klassischen Musik von Mozart zu kaufen.

Neues Lokal in Wiener Innenstadt im Mozart-Stil eingerichtet

"Es war schön, schon am ersten Tag so viele mozartbegeistere Personen aus dem In- und Ausland in unserem Geschäftslokal anzutreffen. Besonders freuen wir uns, bereits am ersten Tag über 30 Karten für unsere Konzerte verkauft zu haben", so Ferdinand Hutter, COO des Wiener Mozart Orchesters.