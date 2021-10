Wiener Modell auch von Polizei am Land umgesetzt

In Wien gibt es das Modell der Bereitschaftseinheit der Polizei seit vielen Jahren. Nun wurde das Modell auch in den anderen Bundesländern umgesetzt. Dabei gab es 200 Festnahmen.

Das in Wien seit vielen Jahren genutzte Modell einer Bereitschaftseinheit (BE) der Polizei ist mit September auch in den anderen Bundesländern umgesetzt worden. Seither wurden von den BE 130.000 Streifenstunden geleistet, 9.500 Identitäten festgestellt und 200 Festnahmen durchgeführt, teilte das Innenministerium am Samstag mit. Gemeinsam mit der Schnellen Interventionsgruppe bilden die BE die Schnellen Reaktionskräfte (SRK), die ab November landesweit den Dienst aufnehmen.