Wiener Metropol: "Lachtheater" und Operetten-Neudeutung für 2019 geplant

Das Wiener Metropol startet ab dem 14. Februar gleich doppelt. Das erste Mal seit zehn Jahren wird ein Stück ohne Musik auf die Bühne gebracht, denn das Wiener Metropol präsentiert die Erstaufführung der Komödie "Wird schon schiefgehen".

Die internationalen Kritiken und seine Besuche an Spielstätten in vielen Ländern hätten Hofbauer überzeugt, das 2014 in London uraufgeführte “The play that goes wrong” von Jonathan Sayer, Henry Shields und Henry Lewis in Wien zu realisieren. Schließlich handle es sich dabei um das “weltweit erfolgreichste Lachtheater”, das “keine reine Slapstick-Orgie” sei, sondern durch die “Entzauberung der Bühnen-Krimi-Klischees” überzeuge. Den ursprünglichen deutschen Titel (“Mord auf Schloss Haversham”) hat man für die Erstaufführung ersetzt und stattdessen durch “Wird schon schiefgehen” ersetzt, da es sich bei dem Stück schließlich um ein “Stück im Stück” handle, in dem Katastrophen am Theater verhandelt werden – inklusive Zusammenbruch des Bühnenbilds am Ende. Dieses stammt übrigens von Martin Gesslbauer, Regie führt Marcus Strahl. Auf der Bühne stehen unter anderem Ali Jagsch, Claudia Rohnefeld und Leila Strahl.