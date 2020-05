"Wiener Medieninitiative": 23 Projekte erhalten Förderung

Im Rahmen der "Wiener Medieninitiative" wurden 23 Einreichungen ausgewählt, die sich über eine Förderungen von insgesamt 100.000 Euro freuen dürfen.

Im Rahmen des städtischen Förderprogramms "Wiener Medieninitiative" sind nun die ersten Projekte ausgewählt worden. Insgesamt 23 Einreichungen werden mit einer Unterstützung von bis zu 100.000 Euro bedacht. Das berichteten Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Initiative wurde im November 2019 gestartet

Gestartet wurde die Initiative im November 2019. Damals erfolgte der Aufruf an die Branche, innovative Medienangebote zur Beurteilung einzureichen. Diese wurden in weiterer Folge von einer Jury unter die Lupe genommen - in der unter anderem die Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, Daniela Kraus, der deutsche Medienmanagement-Professor Christopher Buschow und Margarete Jahrmann, Professorin für Design und Game Design an der Züricher Hochschule, vertreten waren.