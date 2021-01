Wiener Magistrate nehmen eigenen Verhaltenskodex nicht so ernst

Unternehmen erlegen sich oft eigene Regeln auf, die das Arbeiten untereinander und nach außen einfacher gestalten sollen. Diese Compliance-Regeln gibt es auch im Wiener Rathaus - laut Stadtrechnungshof aber oft nur am Papier.

Ende 2018 hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) den Stadtrechnungshof mit einer Prüfung der Compliance-Richtlinien in allen Geschäftsgruppen des Magistrats sowie untergeordnete Fonds, Stiftungen und Vereine beauftragt. Gut zwei Jahre später legte die Behörde nun ihren ersten Bericht, der sich dem Ressort von Gesundheits-, Sozial- und Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) widmet, vor. Die Conclusio: In Sachen Verhaltenskodex gibt es noch Luft nach oben.

Magistrate von Stadtrechnungshof geprüft

Das Fazit: "In der Mehrzahl der geprüften Einrichtungen lagen zumindest in Grundzügen bestehende Compliance-Managementsysteme vor. Insgesamt betrachtet stellte der Stadtrechnungshof Wien allerdings in den geprüften Einrichtungen eine von Teilaspekt zu Teilaspekt sinkende Ausprägung der Compliance-Managementsysteme fest", heißt es im Bericht. Soll heißen: In vielen Fällen gibt es zwar grundsätzlich Verhaltenskodizes, mit deren Einhaltung bzw. Handhabung beschäftigt man sich offenbar aber nicht mehr allzu intensiv.