Wiener Mafiamord: Verletzter überlebte Kopfschuss

Zum 23-jährigen Mann, der beim Wiener Mafia-Mord am 21. Dezember lebensgefährlich verletzt wurde, liegt ein Gerichtsgutachten vor. Danach überlebte der junge Mann einen Kopfschuss.

Entgegen ursprünglicher Medienberichte, in denen von einem Streifschuss am Kopf die Rede war, hatte ein Projektil den Schädel getroffen. Es eröffnete die Schädeldecke, traf noch am Schädeldach auf einen Knochen, wurde von diesem abgelenkt und trat daher in kurzer Distanz zur Eintrittsstelle wieder aus dem Schädel aus. Bei einem nur wenige Millimeter abweichenden Schusskanal hätte der Mann das Attentat wohl nicht überlebt.