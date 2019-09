Wiener macht mit knackigen 79 Jahren den Schwarzgurt in Taekwondo

Ein Wiener ist ab sofort der älteste Schwarzgurt in Österreich. Mit 79 Jahren stellte sich der rüstige Pensionist Gerd Peka erfolgreich allen Prüfungen.

Gerd Peka absolvierte vergangene Woche erfolgreich den Schwarzgurt in Taekwondo. Der 79-Jährige ist somit aktuell der älteste Schwarzgurt in Österreich.

79-jähriger Wiener absolvierte Prüfungen zum Schwarzgurt

In dem einwöchigen Trainingscamp, das letzte Woche mit 160 Teilnehmern in Fürstenfeld stattfand, stellte sich der 79-Jährige sämtlichen Prüfungen: Er lief Bewegungsformen, zeigte Messerabwehr,- Stock- und Selbstschutztechniken, meisterte schwere Fitness-Parcours, kämpfte gegen drei Angreifer gleichzeitig und zerschlug etliche Holzbretter mit Händen und Füßen.

"Um körperlich und geistig fit zu bleiben, habe ich mit Taekwondo begonnen", so Gerd Peka. Seit sieben Jahren trainiert er regelmäßig in der YOUNG-UNG Taekwondo-Schule bei Großmeister Dr. Andreas Held im 9. Bezirk in Wien.