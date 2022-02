Wiener Lungenspezialist: Wir sind noch nicht über dem Berg

Der Wiener Intensivmediziner Arschang Valipour sprach am Sonntag in der ZiB2 über die Impfpflicht, die Omikron-Welle sowie die Lockerungen der CoV-Maßnahmen.

Intensivmediziner Arschang Valipour, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf, will sich noch nicht festlegen, ob die Omikron-Welle ihren Höhepunkt erreicht hat. "Im Krankenhausbereich - vor allem in Wien - sehen wir deutlich steigende Zahlen, vor allem im Norm-Bettenbereich", meint Valipour in der ZiB2. In den letzten Wochen sei es zu einer Verdoppelung gekommen, das Spitalspersonal sei bereits wieder deutlich belastet.