Wiener Lokalbahnen erneuern Gleise der Badner Bahn: Teilsperre

Die Wiener Lokalbahnen erneuern zwischen 25. November und 1. Dezember über 2,5 Kilometer Gleise der Badner Bahn. Es kommt zu einer Teilsperre.

Die Gleisarbeiten werden im Streckenabschnitt von Traiskirchen Lokalbahn bia Tribuswinkel Josefsthal durchgeführt. Während der Bauarbeiten fährt die Badner Bahn nur zwischen Wien Oper und Traiskirchen Lokalbahn. Der Betrieb zwischen Traiskirchen und Baden Josefsplatz ist in beiden Richtungen nicht möglich. Auf dieser Strecke steht den Fahrgästen ein Ersatzbus zur Verfügung, der im 15-Minuten-Takt verkehrt. Die Busse halten an den regulären Haltestellen, nur die Ersatzbus-Haltestelle Melkergründe liegt rund drei Gehminuten entfernt. Bei den Eisenbahnkreuzungen in Traiskirchen kommt es während der Bauarbeiten zu lokalen Umleitungen für den Individualverkehr.