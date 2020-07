Wiener lösten bereits 300.000 Gastro-Gutscheine ein

Bisher wurden bereits mehr als 300.000 Gastro-Gutscheine in Wiens Gaststätten eingelöst. Insgesamt wurden 950.000 Exemplare verschickt, 3.700 Wirte nehmen an der Aktion teil.

