Wiener Linien: Weniger Falschparker im letzten Jahr

Rund 2.300 Mal wurden Bus und Bim im Vorjahr von falsch geparkten Fahrzeugen blockiert. Damit wurden 2018 rund 700 Falschparker weniger gezählt als noch im Jahr 2017.

Das bedeutet aber auch, dass die Öffis rund sechs Mal täglich durch Falschparker an der Weiterfahrt gehindert wurden. In enger Zusammenarbeit mit den Bezirken werden laufend Falschparker-Hotspots durch Halte- und Parkverbote erfolgreich entschärft. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass der Wegfall von wenigen Stellplätzen hunderte Öffi-Nutzer noch pünktlicher an ihr Ziel bringt.

Weniger Parkplätze in der Blindengasse

2018 wurden eine Handvoll Parkplätze in der Blindengasse (Wien-Josefstadt) durch Fahrradabstellplätze und Sperrlinien ersetzt. Die Linie 5 war im Vorjahr nur mehr 13-mal blockiert, 2017 waren es noch 18-mal. Noch effektiver ist die Maßnahme allerdings mit Hilfe von Gehsteigverbreiterungen: Bereits seit Anfang 2017 gibt es in der Kreuzgasse in Währing zwischen Klostergasse und Lacknergasse rund 25 Parkplätze weniger. Die Linien 9 und 42 standen vor der Maßnahme (2016) in diesem Abschnitt insgesamt 51-mal einem Falschparker gegenüber, 2017 hingegen nur noch achtmal.