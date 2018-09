Wiener Linien verbessern Angebot bei Buslinien 8A, 14A und 61A

Mit Anfang Oktober gibt es bei den Buslinien 8A, 14A und 61A einige Änderungen. Die Wiener Linien informieren über neue Gelenkbusse, dichtere Intervalle und längere Betriebszeiten.

Neue Gelenkbusse und dichtere Intervalle in Wien

Die Linie 8A fährt ab 1. Oktober in dichteren Intervallen. An Schultagen verkehren die Busse vormittags im 7,5- statt im 10-Minutentakt, nachmittags künftig alle 10 statt bisher alle 15 Minuten. An Samstagen fährt der Bus von Betriebsbeginn bis 10:00 Uhr alle 15 Minuten, von 10:00 bis 18:30 Uhr alle 10 Minuten. Der Betriebsschluss wurde auf Mitternacht verlängert. Ab 1. Oktober übernimmt das Busunternehmen Blaguss den Fahrbetrieb der Linie 8A im Auftrag der Wiener Linien.