Wiener Linien und RemiHub testen Paketzustellung mit Lastenrädern

Ab November testet das Forschungsprojekt RemiHub in der Busgarage Spetterbrücke in Wien-Ottakring und Attemsgasse bei der Remise Kagran, wie zentrale Öffi-Flächen künftig für die städtische Paketzustellung genutzt werden könnten.

Motorisierten Stadtverkehr reduzieren

Aktuell liegt aufgrund fehlender innerstädtischer Flächen der Großteil der Logistikzentren außerhalb Wiens. Dies führt zu erhöhtem Güterverkehr in der Stadt, meist durch Kleintransporter. Durch zentrale Citylogistik-Standorte wie die Busgarage Spetterbrücke, kann vor allem die sogenannte last mile – also der Transport von Gütern bis zur Haustür der KundInnen – in der Logistikkette verkürzt werden.