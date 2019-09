Wiener Linien: U4 endet am Wochenende in Spittelau

Am 5. und 6. Oktober fährt die U4 nur bis Spittelau und nicht bis nach Heiligenstadt. Grund ist laut Wiener Linien eine Weichenerneuerung auf der Strecke.

"Bitte alle aussteigen!", heißt es für die Fahrgäste der U4 am kommenden Wochenende in der Station Spittelau. Weil für eine Weichenerneuerung der Strom abgestellt werden muss, können die Züge am Samstag, den 5. und Sonntag, den 6. Oktober nicht bis zur Endstation Heiligenstadt geführt werden. Die letzte U-Bahn wird am Samstag um ca. 0:40 Uhr früh Heiligenstadt anfahren. Die erste U-Bahn verlässt Heiligenstadt wieder am Montag, 7. Oktober um ca. 4:45 Uhr.