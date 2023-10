Wiener Linien testen Batterie-Wasserstoff-Bus für die Innenstadt

Ein Batterie-Wasserstoff-Bus in Wien.

Ein Batterie-Wasserstoff-Bus in Wien. ©Wiener Linien / Robert Peres

Die Wiener Linien testen in dieser Woche einen Batterie-Wasserstoff-Bus von Rampini für die Innenstadt, wie sie am Mittwoch in einer Presseinformation mitgeteilt haben.

Dort sind demnach schon seit mehreren Jahren batteriebetriebene Kleinbusse im Einsatz, die Dienstzeit der E-Kleinbusse endet allerdings in den nächsten Jahren. Aus diesem Grund wird nun ein noch effizienteres Nachfolgefahrzeug gesucht.

Wiener Linien: Batterie-Wasserstoff-Bus wird getestet

Der Batterie-Wasserstoff-Bus von Rampini ist eine Woche lang auf den Linien 2A und 3A unterwegs. Der Test soll Aufschluss über unter anderem das Fahrverhalten liefern. Im Rahmen des Tests werden Passagiere mit Hilfe von Sandsäcken simuliert. Darüber hinaus kündigten die Wiener Linien die Umstellung von neun Linien auf 12-Meter-E-Busse und von einer Linie auf Wasserstoff-Busse bis 2025 an.

Wiens Stadtrat Hanke: "Öffis nützen, heißt Klima schützen – und das in Zukunft noch mehr!"

"Öffis nützen, heißt Klima schützen – und das in Zukunft noch mehr! Denn die Wiener Linien stellen ihre Busflotte Schritt für Schritt auf emissionslose Antriebe und noch effizientere Fahrzeuge um", wird Stadtrat Peter Hanke in der Presseinformation zitiert. Und Gudrun Senk, Geschäftsführerin der Wiener Linien, verspricht: "Unser Anspruch für den Umstieg auf emissionslose Antriebe ist hoch: Wir wollen Emissionen reduzieren und zugleich die Qualität unseres Angebots beibehalten. Umfassende Tests der neuen, aufstrebenden Antriebstechnologien sind daher unerlässlich.“