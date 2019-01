Wiener Linien: Teilsperre bei der U4 am 12. und 13. Jänner

Von Samstag, den 12. Jänner um 0.30 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntag, den 13. Jänner fährt die U4 nur zwischen Hütteldorf und Margaretengürtel, sowie zwischen Heiligenstadt und Landstraße.

Wiener Linien: Teilsperre bei der U4

Auch am Karlsplatz laufen seit 2017 dieses Umbauarbeiten. Zum größten Teil finden diese bei laufendem Betrieb statt. Am Samstag, den 12. Jänner ab zirka 0.30 Uhr wird jedoch eine Teilsperre eingerichtet. Diese dauert bis Sonntag, den 13. Jänner bis zum Betriebsschluss. An diesem Wochenende wird die U4 nur zwischen Hütteldorf und Margaretengürtel, sowie zwischen Heiligenstadt und Landstraße fahren.