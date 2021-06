Wiener Linien suchen Teilzeit-U-Bahn-Fahrer

Die Wiener Linien suchen U-Bahnfahrer und -fahrerinnen in Teilzeit. Die Ausbildung startet im Juni und Juli. Bewerbungen sind derzeit möglich.

U-Bahn fahren als Nebenjob? Das ist bei den Wiener Linien möglich. Da das Öffi-Netz immer weiter wächst und das Angebot laufend ausgebaut wird, suchen die Wiener Linien auch während der Pandemie in vielen Bereichen neue Kollegen und Kolleginnen. Im Sommer wird es wieder Plätze in der heißbegehrten U-Bahn-Ausbildung für Teilzeitkräfte geben. Die zusätzlichen Mitarbeiter sollen "Stamm"-Fahrer vor allem zu Stoßzeiten in der Früh und am Abend sowie bei Großveranstaltungen unterstützen.