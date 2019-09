Wiener Linien starten Sharing-Angebote in Ottakring und Landstraße

Die Wiener Linien eröffneten am Freitag zwei Neue WienMobil-Stationen am Rochusmarkt und Richard-Wagner-Platz. Die Stationen sollen Öffis mit Citybike, Carsharing, Leihscootern verbinden.

Die Wiener Linien bauen ihr Angebot an WienMobil-Stationen aus. Den ersten Standort bei der U-Bahn-Station Simmering ergänzen nun neue Stationen am Richard-Wagner-Platz in Ottakring und beim Rochusmarkt in Landstraße.